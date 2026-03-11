Este lunes, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a los 8 participantes finalistas en la doble Gala de eliminación que comenzó en la anterior emisión del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, dos de ellos dejaron el certamen en la última semana de competencia: Cachete Sierra y Evangelina Anderson.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Maxi López, Cachete Sierra, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Ian Lucas y el Turco Husaín, llegaron al estudio listos para que uno de ellos cocinara allí por última vez, pero se enteraron de que los tiempos apremian en el reality de Telefe.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

Leé más:

QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

El objetivo de esta doble Gala de Elminación, tal como explicaron los jurados, fue cocinar un pulpo, con la complejidad que conlleva para participantes inexpertos en la preparación de semejante plato.

Tal como era de esperar, los ocho finalistas dieron todo de sí, y así fueron desfilando ante Donato, Betular y Martitegui generando todo tipo de reacciones, pero fueron Cachete Sierra y Evangelina Anderson los que más flojos estuvieron.

Tras la eliminación, el jurado dedicó palabras muy emotivas a los participantes. Al ver a ambos abrazados, Donato de Santis destacó el esfuerzo realizado durante la competencia: señaló que el resultado no reflejaba solo la jornada, sino todo el trabajo que habían puesto a lo largo del certamen, y los alentó a seguir cocinando. Luego, Germán Martitegui elogió a Evangelina por la valentía de enfrentar sus propias barreras al cocinar animales y le dijo a Cachete que había logrado sofisticar su cocina durante el programa.

MasterChef Celebrity: Cachete Sierra y Evangelina Anderson lloraron tras su eliminación (Fotos: captura Telefe)

Por su parte, Damián Betular remarcó que, tras seis meses compartidos entre días buenos y malos, ambos dejarían una ausencia difícil de llenar en el tramo final del reality. En ese momento, Wanda Nara también se sumó a las despedidas.

Muy emocionada, Evangelina aseguró que guardará esta experiencia como uno de los recuerdos más lindos de su vida. Cachete, en tanto, agradeció el trato recibido en el programa y lamentó quedar afuera: explicó que le gusta competir y que, en este caso, un mal plato terminó dejándolo fuera de carrera.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

Leé más:

Revelaron quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity y a quién traicionó Wanda Nara

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes o domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes, Guillermo “Walas” Cidade, Esther Goris y Rusherking.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Romina “Momi” Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis, La Joaqui, Cachete Sierra y Evangelina Anderson.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.