Se acerca la final de MasterChef Celebrity y mientras Telefe estira los episodios grabados para hacer un tándem de lujo con Gran Hermano, esta semana los intrusos Paula Varela y Rodrigo Lussich mandaron al frente a los dos finalistas, y también a qué participante traicionó Wanda Nara.

“Se termina Mastertongo. Ya se grabó la final y los finalistas son Ian Lucas y La Reini”, lanzó Lussich, confirmando que los dos influencers competirán por el premio mayor, dejando de lado al resto de los favoritos.

Ian Lucas en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“’Enojos, acomodos y finalistas’ pusimos en la placa porque a Maxi López… la maldad que hicieron para no dejarlo llegar a la mitad sólo para desmentirnos a nosotros, porque nos inmolamos por él y se va el día anterior”, agregó Lussich, dando a conocer que el favorito absoluto no llegará al momento tan esperado en competencia.

La Reini en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

SE SUPO QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE MASTERCHEF CELEBRITY Y POR QUÉ WANDA NARA “TRAICIONÓ” A MAXI LÓPEZ

“Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final, (…) Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo. “Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen”, señaló el conductor.

“Fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, estuvieron casi todo el día grabando. Maxi es como que no aportó mucho, como que estaba enojado. De hecho, viste que se fue con un posteo diciendo ‘chau Argentina’”, señaló Paula.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

“Te cuento un detalle de la grabación: en un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’. Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar”, cerró la panelista.

