Sentado en el aeropuerto, rodeado de valijas y con las piernas estiradas, Maxi López eligió una imagen simple pero poderosa para marcar el final de una etapa. El emoji de un avión despegando acompañó la postal que compartió en sus redes, justo antes de embarcar rumbo a Suiza, donde lo esperan su esposa Daniela Christiansson, su hija Elle y su pequeño hijo Lando.

Antes de partir, el exfutbolista abrió su corazón con una carta pública que tocó a todos sus seguidores. “En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón”, escribió Maxi, dejando en claro la huella que le dejó este regreso a la Argentina.

La despedida de Maxi López fue mucho más que un simple “hasta luego”. El ex futbolista agradeció cada palabra, cada abrazo y cada gesto de afecto recibido en el país que lo vio nacer. “En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”, confesó, con una emoción que atravesó cada línea.

Para Maxi, la Argentina es mucho más que un lugar en el mapa. “Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”, escribió.

El paso por su tierra natal tuvo un significado especial, marcado por una conexión renovada con sus raíces y con quienes lo siguen desde hace años. “Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino”, expresó. Y prometió: “Me llevo ese amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma”.

La carta cerró con una frase que resume el sentimiento de reciprocidad: “Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón, hoy y siempre”. Maxi dejó claro que su historia con la Argentina no terminó y que pronto habrá un nuevo capítulo.

El destino inmediato de Maxi López es Suiza, donde lo esperan Daniela Christiansson y sus dos hijos más pequeños: Elle y Lando, nacido a fines de 2025. El reencuentro tiene un sabor especial después de semanas de distancia, pero este regreso a Europa no significa un cierre definitivo para la etapa argentina. Maxi planea volver al país en poco tiempo, esta vez con la familia completa y para eso ya alquiló una casa en Nordelta, cerca de los hijos que tuvo con Wanda Nara.

