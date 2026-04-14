El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo y tiene una capacidad única: puede regenerarse después de sufrir daños. Pero para que este proceso funcione bien, es fundamental acompañarlo con una alimentación adecuada y rica en nutrientes esenciales.

Una dieta pensada para la salud hepática no solo ayuda a recuperarse de lesiones o enfermedades como la hepatitis o la cirrosis, sino que también puede prevenir complicaciones a largo plazo.

Las proteínas: el pilar de la reparación hepática

Las proteínas son protagonistas cuando se trata de regenerar el hígado. Según MedlinePlus, este nutriente ayuda a reparar los tejidos y evita que se acumule grasa en las células hepáticas.

¿Dónde encontrarlas? Las mejores fuentes son las carnes magras como pollo y pavo, pescado, huevos, lácteos bajos en grasa (como yogur y queso fresco) y legumbres como lentejas y garbanzos. Incluir estos alimentos en las comidas diarias es clave para darle al hígado lo que necesita para recuperarse.

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Vitaminas antioxidantes: el escudo contra el daño

Las vitaminas C y E cumplen un rol fundamental porque actúan como antioxidantes, protegiendo los tejidos del hígado y ayudando a reducir la inflamación.

La vitamina C está presente en frutas como naranja, pomelo, limón, kiwi, frutillas y también en el morrón. Por su parte, la vitamina E se encuentra en frutos secos (almendras, nueces), semillas de girasol, palta y aceites vegetales. Estos alimentos ayudan a mantener sanas las membranas de las células hepáticas y favorecen su recuperación ante el estrés oxidativo.

El complejo B: energía y metabolismo para el hígado

Las vitaminas del complejo B (especialmente B6, B12 y ácido fólico) son esenciales para los procesos metabólicos del hígado. Se pueden encontrar en espinaca, brócoli, pescado, carnes magras, huevo, legumbres y cereales integrales.

Una deficiencia de estas vitaminas puede frenar la reparación del hígado y afectar el metabolismo general del cuerpo.

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Minerales y grasas saludables: aliados en la regeneración

Entre los minerales más importantes para el hígado están el zinc y el selenio. El zinc se encuentra en carnes rojas, mariscos (ostras, camarones), semillas de calabaza y nueces. El selenio está presente en nueces de Brasil, pescado, mariscos y cereales integrales. Ambos ayudan a proteger las células hepáticas y a combatir el daño oxidativo.

Los ácidos grasos omega-3 también son grandes aliados por su efecto antiinflamatorio. Se pueden incorporar a través de pescados grasos (salmón, sardina, atún, caballa), semillas de chía y linaza y nueces. Según la American Liver Foundation, estas grasas ayudan a limitar la acumulación de grasa en el hígado.

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Fibra e hidratación: dos hábitos que suman

No hay que olvidar la fibra, presente en frutas, verduras y granos integrales. Ayuda a regular el colesterol, los niveles de glucosa y favorece la digestión, lo que reduce el riesgo de enfermedad hepática. Además, mantenerse bien hidratado es fundamental para que el hígado funcione correctamente.

Cómo armar una dieta para la salud hepática

Una alimentación equilibrada, con proteínas magras, vitaminas antioxidantes, complejo B, minerales, grasas saludables, fibra y buena hidratación, es la mejor estrategia para ayudar al hígado a regenerarse y mantener su función.

Ingredientes sanos y naturales (REUTERS/Alexander Demianchuk)

Estos hábitos también son clave para prevenir enfermedades como el hígado graso, la hepatitis y la cirrosis.

Antes de hacer cambios importantes en la dieta, siempre es recomendable consultar con un médico o un especialista en nutrición.

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