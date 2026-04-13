Cada vez más personas buscan alternativas para arrancar el día con más energía y menos harinas refinadas. Aunque para muchos dejar el pan puede ser difícil, existen opciones igual de ricas y mucho más saludables.

Avena: Es la reina de los desayunos saludables. Se puede preparar en forma de porridge, mezclada con cacao, leche y banana, o en pancakes usando harina de avena, huevos y endulzantes naturales. Aporta fibra, energía y es súper versátil.

Huevos: Son fáciles de cocinar y muy saciantes. Se pueden comer revueltos, pasados por agua o hervidos, y combinan perfecto con tomates cherry, cebolla y un toque de sal. Además, suman proteínas de calidad.

Yogur griego: Es un gran aliado para el desayuno. Se puede acompañar con frutas frescas y semillas, logrando un plato lleno de grasas saludables y probióticos que ayudan a la digestión.

Frutas frescas: Una ensalada de frutas o un bowl con frutas de estación, semillas y un poco de miel puede ser una opción refrescante y nutritiva para empezar el día.