La torta de coco sin harina que hace Paulina Cocina tiene una preparación rápida, que utiliza pocos ingredientes y que en este caso suma ralladura de lima que aporta un aroma fresco y cambia por completo el perfil clásico de esta receta.

Esta torta “viral” se arma directamente mezclando los ingredientes en un bowl: la manzana rallada aporta su humedad natural y ayuda a lograr una textura suave, sin necesidad de tener que sumar grasas en exceso.

Se trata de una alternativa interesante para resolver una merienda casera con ingredientes que se pueden encontrar en la alacena y que funciona perfecto para acompañar con un buen mate.

Ingredientes para la torta de coco sin harina de Paulina Cocina

1 manzana pelada y rallada

3 huevos

1 cucharadita de edulcorante

Ralladura de lima o limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

125 g de coco rallado

1 chorrito de leche

Almendras (opcional)

Cómo es la receta de la torta de coco de Paulina Cocina. Instagram @paulinacocina.

Procedimiento

Pelar y rallar la manzana. Colocarla en un bowl junto con los huevos y mezclar bien. Incorporar el edulcorante, la esencia de vainilla, el polvo de hornear y la ralladura de lima o limón. Agregar el coco rallado y las almendras Integrar todo hasta obtener una mezcla homogénea. Volcar en una fuente previamente enmantecada y enharinada (o aceitada). Llevar al horno hasta que la superficie esté dorada.

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