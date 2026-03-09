La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo ahora que la mediática decidió poner en venta la espectacular casa del exclusivo country Santa Bárbara (Tigre) que le cedió Maxi López. La propiedad, que fue escenario de escándalos, mudanzas y hasta un polémico desalojo, ahora busca nuevo dueño por una cifra que impacta.

La mansión volvió a estar en el centro de la escena después de que, en diciembre de 2024, Icardi fuera desalojado del lugar en medio de un fuerte operativo policial. Desde entonces, Wanda dejó de usarla como residencia principal y se instaló con sus hijos en el Chateau Libertador, reservando la casa del country solo para escapadas de fin de semana.

Se filtró el video del desalojo de Mauro Icardi de Santa Bárbara.

Según contó el periodista Guido Záffora en DDM, la propiedad quedó a nombre de Wanda tras un juicio en 2021, cuando Maxi López no pagó la cuota alimentaria. La abogada Ana Rosenfeld logró que la empresaria se quedara con la mansión, que desde entonces fue testigo de varios momentos clave en la vida de la pareja.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la crisis con Icardi, cuando el delantero del Galatasaray fue a retirar sus cosas y grabó a Wanda dentro de la casa. En ese video, que se viralizó, se la vio a la mediática riéndose, sentada junto a él en un sillón y siendo peinada por su amigo Kennys Palacios.

Casa de Wanda Nara en Santa Bárbara.

CÓMO ES LA MANSIÓN QUE PUSO EN VENTA WANDA NARA Y CUÁNTO CUESTA

La casa está construida sobre un lote de 2200 metros cuadrados con salida directa al lago y cuenta con 600 m² cubiertos. Tiene varios niveles, ambientes amplios y una orientación privilegiada hacia el jardín y el agua. Entre sus comodidades se destacan:

Living principal con hogar a leña

Comedor con vista abierta

Family room

Escritorio

Cocina con isla central

Espacios para reuniones y actividades familiares

Casa de Wanda Nara en Santa Bárbara.

Casa de Wanda Nara en Santa Bárbara.

Casa de Wanda Nara en Santa Bárbara.

Wanda Nara filmó su encuentro con Maxi López en la polémica casa de Santa Bárbara

En el exterior, la propiedad ofrece dos quinchos (uno vidriado), pileta con salida al lago y sectores sociales ideales para el descanso y la vida al aire libre.

El precio de venta ronda los 2,2 millones de dólares. Además, existe la posibilidad de alquilarla, aunque en ese caso se entrega sin muebles.

SE SUPO POR QUÉ WANDA NARA DECIDIÓ PONER EN VENTA SU MANSIÓN DE SANTA BÁRBARA

La decisión de desprenderse de la mansión tiene un motivo claro: Wanda está construyendo una nueva casa en el barrio El Yacht, un proyecto que ella misma mostró en sus redes sociales. Curiosamente, la nueva propiedad tiene vista a la llamada “Casa de los Sueños” de Mauro Icardi, que actualmente se encuentra embargada por alimentos impagos.

Desde la mansión de Wanda Nara se podría ver la casa de los sueños de Icardi y la China: la foto

Así, la empresaria cierra una etapa y apuesta a un nuevo comienzo, mientras la mansión de Santa Bárbara espera por un comprador dispuesto a desembolsar una suma millonaria para vivir en uno de los lugares más exclusivos del país.

