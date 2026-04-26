Beto Casella atraviesa semanas de incertidumbre en la pantalla de América TV luego de que su programa no lograra, hasta el momento, los números de rating esperados por las autoridades del canal.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde aseguró que la continuidad laboral del conductor no estaría en discusión, aunque sí existiría preocupación interna por el rendimiento del envío.

“Ustedes saben que el programa de Beto Casella en América TV está en revisión por los números bajos de rating y les voy a contar novedades importantes del tema”, sostuvo el periodista al comenzar su descargo.

CRISIS POR EL RATING EN AMÉRICA TV

Según detalló Etchegoyen, el canal esperaba un desempeño más sólido de una apuesta que había sido promocionada con fuerza. “El ciclo de Beto no funciona en rating y no digo nada nuevo con esto porque los números hablan por sí solos”, remarcó.

Además, agregó que el presente genera inquietud puertas adentro: “Estamos hablando de un programa que fue anunciado como la noticia del año en la TV y no cumple hasta ahora con los números que América TV exige”.

Beto Casella en BTV.

De acuerdo a esta versión, las próximas semanas serían decisivas para definir el futuro del proyecto. Otra posibilidad que deslizó Etchegoyen es una eventual reubicación del conductor en la programación del fin de semana.

LA FURIOSA REACCIÓN DE BETO CASELLA CONTRA JUAN ETCHEGOYEN

Desde el programa Puro Show (El Trece), buscaron la palabra de Beto Casella, quien no dudó en responder con dureza. “Al programa le falta medio punto más y lo vamos a hacer. Esta información la tiró un muchacho, Etchegoyen… medio irresponsable. No es verdad, es mala leche”, lanzó el conductor de BTV.

Pero la polémica escaló cuando Casella disparó: “Estas pavadas como este Etchegoyen… este sicario de la desinformación que dice ‘ultimátum’. No sabés nada, flaco. Hablá conmigo y yo te cuento, como hace un buen periodista. El amateur publica lo que se le ocurre”.

LA RESPUESTA DE JUAN ETCHEGOYEN: “NO TE VOY A PERMITIR LA FALTA DE RESPETO”

Lejos de quedarse callado, Juan Etchegoyen recogió el guante y defendió su trabajo. “No merece mucho análisis ni respuesta porque Beto actúa en caliente y dice cualquier cosa. Está bien que esté enojado porque el programa no le funciona”, sostuvo.

El periodista remarcó: “Todo lo que cuento en este programa está certificado con información. Acá tengo el rating, laburo de esto. Lo que no me gustó es cómo habló de mí, como si yo fuera un paracaidista de esto…”. Y fue contundente: “La falta de respeto no te la voy a permitir, porque yo no te falté el respeto. ‘Sicario de la desinformación’, me dice Beto… justo él”.

Para cerrar, Etchegoyen dejó en claro su postura: “No me gusta cuando se meten con mi laburo, porque estoy todo el día consiguiendo información sobre el mundo del espectáculo. Mi límite es el laburo”.

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