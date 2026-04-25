La fiesta de 15 años de Allegra Cubero prometía ser uno de los eventos más comentados del año, y no defraudó: hubo glamour, emoción y, como era de esperarse, un nuevo capítulo en la interna familiar que involucra a Fabián Cubero, Mica Viciconte y Nicole Neumann, pero con un invitado de lujo: Laurencio Adot.

Esta vez, la polémica no giró solo en torno a los protagonistas de siempre ya que Laurencio, el reconocido diseñador que confeccionó el vestido de Allegra, sorprendió al revelar que no fue invitado al evento, que Mica Viciconte organizó durante meses.

Allegra Cubero y toda su familai en su segundo cumpleaños de 15 (Foto: Instagram @micaviciconte)

“No estoy invitado, pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar… digo creo porque ya no sé… las chicas cambian”, lanzó Adot ante los cronistas, dejando a todos boquiabiertos.

EL MALESTAR DE LAURENCIO ADOT POR NO HABER SIDO INVITADO AL CUMPLEAÑOS DE ALLEGRA CUBERO Y SU APOYO A NICOLE NEUMANN

Aunque en su entorno admitieron cierto malestar por el desplante, Adot evitó entrar en la pelea y bajó el tono de la polémica. Sin embargo, su ausencia en la fiesta reflejó el clima tenso que rodeó la organización del evento.

El diseñador también se refirió a Nicole Neumann y no dudó en respaldarla públicamente: “Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza”, aseguró Adot, en medio de una interna familiar que sigue sumando capítulos.

Nicole Neumann se fue de viaje a Neuquén con su hijo Cruz durante el cumpleaños de 15 de Allegra que organizó Mica Viciconte (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Mientras Allegra celebraba a lo grande junto a su papá, Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hermanas, la modelo Nicole Neumann decidió tomar distancia del ruido mediático y optó por un plan alternativo.

Desde sus redes sociales, Neumann compartió imágenes viajando en avión junto a su hijo menor, Cruz, y luego mostró que su destino era la provincia de Neuquén. Aunque no dio detalles sobre los motivos del viaje, se supo que se trató de una escapada familiar. Finalmente, Manu Urcera se sumó al plan y acompañó a Nicole y Cruz en el sur, tal como lo mostró la top en sus historias.

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