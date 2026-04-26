Mario Pergolini regresó a eltrece con Otro Día Perdido y volvió a apostar por uno de los segmentos más celebrados del ciclo: las parodias protagonizadas por sus gatitos creados con inteligencia artificial. En esta nueva etapa, eligió reversionar dos íconos absolutos del cine con resultados tan absurdos como efectivos.

La primera fue “El Señor de los Gatitos”, una desopilante recreación del universo de El Señor de los Anillos, donde los felinos toman el lugar de los héroes de la historia en una versión cargada de humor y guiños para los fans.

Fotos: capturas eltrece

Luego llegó “The Gatrix”, inspirada en The Matrix, que trasladó la estética del clásico de ciencia ficción a un universo protagonizado por gatos de IA, con situaciones absurdas y una vuelta cómica sobre la trama original.

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El segmento combinó tecnología, edición y timing humorístico, logrando uno de los momentos más comentados del programa. La propuesta no solo apeló a la nostalgia por los clásicos, sino también al impacto visual que generan estas versiones intervenidas con IA.

Como cierre, el conductor sumó un “making of” de “The Gatrix”, acompañado por Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, en una especie de “parodia de la parodia” que redobló la apuesta humorística y generó nuevas risas en el estudio.

Fotos: capturas eltrece

Con esta fórmula, el ciclo reafirma su búsqueda de mezclar actualidad, cultura pop y tecnología en clave de entretenimiento, con un formato que rápidamente encuentra eco en redes.

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