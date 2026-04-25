Este sábado, Susana Roccasalvo abrió Implacables con un look total black que se llevó todas las miradas. “Vine en moto al canal”, ironizó la conductora respecto a lo difícil que le fue llegar a la emisora de Palermo.
Susana sorprendió a su equipo con un top negro translúcido de manga larga, con efecto tipo malla o encaje fino, muy usado en looks nocturnos o televisivos por su sofisticación; y lo combinó con pantalones negros ajustados de cuero de tiro alto y botas negras de taco alto, estilizadas.
La conductora lució un collar largo con dije vertical para estilizar su figura y rompió visualmente el bloque negro, aportando un punto focal. La combinación entre cuero y transparencia generó contraste entre lo delicado y lo estructurado.
Leé más:
SUSANA ROCCASALVO LA ROMPIÓ CON UN LOOK TOTAL BLACK DE TRANSPARENCIAS Y CUERO
“Me vine así, medio roquera porque vengo en moto. Hay que venir en moto ahora a Canal 9. Ahí está el casco y el chico de la moto también. El tema es que es imposible, está todo cortado”, protestó la conductora antes de revelar las causas de su ironía.
“Sacá a Colapinto, que no estoy hablando de él. Está toda la ciudad en refacciones. La gente del Gobierno de la Ciudad se inspiró y te cortan todo a las calles. No podés entrar a Canal 9: tenés que irte hasta Colegiales, hacer quince cuadras y volver. Divino. Divino”, agregó.
Consultada por Ciudad, Susana contó que apeló a su ironía para referirse a su look. “No llegué en moto. No me subo a una moto ni loca”, contó la conductora a pura risa.
Leé más:
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.