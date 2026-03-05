Susana Roccasalvo hizo una sincera confesión sobre su vida sentimental. Durante una charla en un streaming de Telefe, la conductora reveló que, cada tanto, elige salir con hombres más jóvenes que ella.

Roccasalvo lanzó una frase que generó sorpresa entre los presentes: “Yo cada tanto me doy un shock de colágeno…”, dijo entre risas.

La periodista de 68 años explicó que no tiene problemas en relacionarse con hombres bastante menores. Incluso detalló qué es lo que más le atrae de esa diferencia de edad. “Las tetillas de un chico jovencito me vienen bien”, agregó, provocando risas en el estudio.

SUSANA ROCCASALVO Y SU PREFERENCIA POR HOMBRES MÁS JÓVENES

Luego de su comentario, la conductora aclaró que tiene ciertos límites a la hora de elegir pareja. “Siempre románticamente hablando, 45 para arriba”, explicó sobre la edad mínima que considera para sus vínculos.

Pero no es la única condición. Roccasalvo también contó que hay un detalle muy importante que observa antes de interesarse por alguien.

Crédito: Instagram

“Si no tiene Instagram no tiene chance, porque es aburrido. No está en onda. Yo soy una mujer de los medios, entonces estoy conectada con todo”, aseguró, dejando en claro que las redes sociales también juegan un rol clave en su vida cotidiana.

EL BALANCE DE SUSANA ROCCASALVO TRAS SU PASO POR MASTERCHEF

Además de hablar de su vida personal, Roccasalvo también recordó su reciente paso por MasterChef Celebrity, experiencia que definió como muy especial.

Desde su programa Implacables, que se emite por El Nueve, la conductora destacó el buen clima que se generó durante el reality gastronómico.

“Fue una experiencia estupenda, me llevé queridísimos amigos, quedó un grupo maravilloso. Creo que va a ser irrepetible porque no había egos”, comentó.

“Ahora tengo nuevo público, que son los chicos de 7 u 8 años que me saludan en la calle por esto”, concluyó la conductora.