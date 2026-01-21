A diez años de la muerte de su esposo, Susana Roccasalvo eligió recordar a Charly Hlawaczek con un gesto íntimo y profundamente emotivo.

La periodista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía inédita junto a él, acompañada por un mensaje que condensó el peso de la ausencia y la vigencia del amor.

“Hoy 10 años… Siempre estás presente en todos mis momentos. No tengo más palabras porque el dolor es mucho más fuerte”. La imagen elegida por Susana, en la que ambos aparecen abrazados y con lentes de sol, retrata un instante cotidiano que hoy funciona como refugio emocional.

Susana Roccasalvo recordó a su esposo a diez años de su muerte: “No tengo palabras” | Créditos: Instagram @roccasalvosusana

LA HISTORIA DE AMOR DE SUSANA ROCCASALVO Y SU ESPOSO

El homenaje volvió a poner en primer plano una historia de amor intensa, marcada por la complicidad, la madurez y también por una despedida dolorosa. Roccasalvo y Hlawaczek se conocieron gracias a un amigo en común.

Él, médico anestesiólogo, llegó a ella luego de buscarla en Google, con una frase que la periodista recuerda con humor: “¿No es la que trabajaba con un gordito?”, en referencia a Carlos Monti.

Aunque el primer encuentro no fue determinante y ella dudó por la diferencia de edad, el vínculo creció con el tiempo, entre viajes, llamados y reencuentros.

Susana Roccasalvo recordó a su esposo a diez años de su muerte: “No tengo palabras”

Tras tres años de noviazgo, Charly le propuso casamiento de manera simple y directa. “¿Querés casarte conmigo? La condición es que sea este mismo año”, le dijo una noche lluviosa.

Dos meses y medio después, el 15 de noviembre de 2013, se casaron. Para Susana, esa etapa estuvo atravesada por la libertad, el disfrute y una sintonía vital: “La vida nos encontró en la misma sintonía”, supo definir al recordar aquellos años compartidos.

La felicidad se interrumpió de forma abrupta en diciembre de 2014, cuando a Hlawaczek le diagnosticaron leucemia. El avance de la enfermedad fue rápido y el padecimiento, largo. “Fue durísimo”, reconoció Roccasalvo. Durante ocho meses atravesaron 13 internaciones, muchas de ellas en silencio y lejos del foco público. Charly murió el 7 de enero de 2016.