Susana Roccasalvo fue abuela y lo celebró a través de redes sociales. Por primera vez publicó una foto del pequeño Simón, que nació el último 4 de agosto.

En la imagen subida por la conductora, el rostro del recién nacido está tapada y se ve una cartelera de fondo con la fecha de llegada al mundo y una frase: “¡Hola! Soy Simón”.

El niño es hijo de María Belén Soro, hija de 38 de la mítica conductora de programas de espectáculos. Susana anticipó la buena nueva en su programa: “Como algunos ya saben, y para quienes no, a partir de hoy este programa tiene un televidente más. Se llama Simón y es mi nieto”.

SUSANA ROCCASALVO RECIBIÓ A SU NIETO SIMÓN

En su programa confesó: “No sé bien cómo me siento. Tengo muchos sentimientos encontrados. Todavía no lo puedo creer del todo. Lo tuve en brazos, lo miraba…”.

Finalmente, aclaró que no subirá fotos de la cara del niño hasta que tenga al menos 17 o 18 años por pedido de su madre, y aclaró: “Lo único que puedo decir es que tiene la marca en el orillo. Tiene la ‘trompita Roccasalvo’ y con eso estoy más que feliz”.