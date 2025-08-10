Nico Occhiato disfruta de un gran momento como conductor de La Voz y de Luzu TV, su creación, y así lo mostró en una nota que brindó para Impalcables, al término de la cual le dedicó dulces palabras a Susana Roccasalvo, que a su vez contó que lo conoce desnudo.

“Saludos a Susana que siempre me dedica lindas palabras. Siempre la veo y le tengo mucho cariño porque nos cruzábamos en los pasillos y ella siempre ha sido muy generosa conmigo y con mis compañeros de Combate”, recordó el conductor, que fue parte de ese recordado programa.

Susana Roccasalvo y Nico Occhiato (Fotos: capturas El Nueve)

Al término de la entrevista, Roccasalvo confirmó las palabras de Nico Occhiato. “Beso enorme a Nico. Siempre lo recuerdo porque mi camarín, que sigue estando en el mismo lugar, estaba al lado del de ellos”, dijo Susana que recordó que ambos ambientes eran antes uno solo.

Leé más:

En fotos: Fausti Bo y Nico Occhiato, fans de Juli Castro y Flor Jazmín Peña en La Llamada

SUSANA ROCCASALVO REVELÓ POR QUÉ CONOCE A NICO OCCHIATO DESNUDO

“Era una cancha de Boca. Pobrecitos ellos, que se cambiaban veinte ahí, así que mirá lo grande que era ese camarín”, recordó Roccasalvo, mientras sus panelistas le preguntaban cómo el trato de Nicolás con ella en ese momento.

“Estaban todos desnudos siempre”, fue lo primero que recordó la conductora, mientras sus panelists coraban: “¡Ay, Susana!”. “Cuando yo estaba en el camarín, pasaban todos empapados porque venían de las piletas, con los trajes de neoprene por la mitad. A veces pasaban en slip…”, agregó.

Susana Roccasalvo y Nico Occhiato (Fotos: capturas El Nueve)

“Yo los miraba así y les decía ‘chicos, cuidado que se van a patinar…’”, recordó Susana. “Era la época en la que estaba Laurita Fermández, Flor Vigna, Mica Viciconte… Un semillero de chicos famosos e importantes. Y así se empieza: escuchando, porque cuando la gente escucha aprede”, cerró Roccasalvo.

Leé más:

La conmovedora historia de Carlitos, el perro que Nico Occhiato adoptó hace dos años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.