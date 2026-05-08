La ola de frío que atraviesa Buenos Aires dejó un momento tan inesperado como divertido en Arriba Argentinos, el noticiero de eltrece, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Pasadas las 7.20 de la mañana, la cronista Giuliana Salguero recorría las calles del barrio porteño de Palermo para hablar con los peatones sobre el marcado descenso de la temperatura, cuando se encontró con Andy, un adolescente asiático de 12 años que caminaba con remera de manga corta pese a que hacía apenas 8 grados.

Sorprendida por la situación, la notera decidió entrevistarlo, pero las dificultades con el idioma terminaron convirtiendo el móvil en uno de los momentos más graciosos de la mañana.

El desopilante momento en vivo entre Giuliana Salguero y un adolescente asiático: “Are you cold?” (eltrece)

El desopilante momento en vivo entre Giuliana Salguero y un adolescente: “Are you cold?”

Mientras Giuliana intentaba entender por qué el chico no tenía abrigo, Andy explicó en español que se había olvidado la campera en el aula, aunque la comunicación entre ambos se volvió confusa.

Desde el estudio, Nacho Otero intervino para ayudar a traducir parte de la conversación y permitir que la entrevista continuara. En medio del intercambio, Giuliana le preguntó: “Are you cold?”, y Andy respondió entre risas: “No tengo frío”.

El divertido ida y vuelta provocó carcajadas en todo el estudio. En un momento del móvil, Andy manifestó “no te entiendo” y terminó de desatar las risas en el programa.