Soui Uno presentó oficialmente “Punto de Quiebre”, su nuevo álbum de estudio. El lanzamiento ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y marca un antes y un después en la carrera de la artista.

Luego del reconocimiento obtenido con trabajos como los EPs Ciclotimia y Modus Operandi, además de los discos Refugio y Nos cruzas en el pogo, Soui Uno apuesta ahora por una propuesta más introspectiva y experimental, sin perder la esencia rapera y las barras crudas que la caracterizan.

A lo largo del disco, la cantante explora nuevos recursos vocales y sonoros, ampliando su universo creativo y mostrando una faceta más versátil.

Entre los adelantos que anticiparon este lanzamiento se destacan:

Bendita, colaboración junto a Evan Bitz que introduce nuevos matices vocales.

A 30 Grados, featuring con Acru que combina potencia lírica y fuerza urbana.

Estelar, un himno de empoderamiento femenino y soberanía creativa.

Arde, una pieza de hip hop introspectivo que profundiza el concepto del álbum.

Soui Uno

Con una carrera en constante crecimiento, Soui Uno ya dejó su huella en festivales de gran magnitud como Lollapalooza Argentina, Buenos Aires Trap y Festival Bandera. Además, compartió escenario con referentes internacionales como Kase.O, quien la invitó personalmente a participar de su show en el Estadio Obras.

Oriunda de Buenos Aires, Soui Uno se convirtió en una de las voces femeninas más sólidas del rap argentino gracias a su estilo contundente y sus flows afilados.