En las últimas horas se conoció que Carlos Monti estuvo a punto de sumarse a MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, pero finalmente decidió decir que no. La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde además compartió un audio del propio periodista confirmando los motivos detrás de su decisión.

“Hay un famoso que fue invitado a MasterChef Celebrity y rechazó la propuesta. Este famoso es muy crítico del programa, hasta de la conductora que como ya saben es Wanda Nara”, introdujo Etchegoyen, antes de revelar el nombre: Carlos Monti.

En el mensaje de voz difundido al aire, Monti dio detalles concretos de la invitación y aclaró que todo ocurrió a fines de diciembre.

“Yo quería contarte que el 22 de diciembre pasado recibí la invitación de Claudia, una de las productoras de MasterChef de Telefe, para grabar el 6 de enero, el día de Reyes, una participación haciendo de compañero, entre comillas, por ese día, por ese programa, para cocinar junto a Susana Roccasalvo”, explicó.

Sin embargo, el conductor de Mediodía Bien Arriba (TV Pública) remarcó que su respuesta negativa se debió principalmente a un tema de agenda y compromisos laborales. “Yo, por supuesto, agradecí, pero vos sabés muy bien que yo desde el 26 de diciembre estoy de vacaciones hasta fin de este mes y estoy afuera, con lo cual era imposible que pudiera estar presente en la grabación”, aseguró.

LA COINCIDENCIA CON SU PROGRAMA Y UNA POSTURA CRÍTICA HACIA WANDA NARA

Más allá de sus vacaciones, Monti sumó otra dificultad: el horario del reality coincidía con el del ciclo que conduce en la TV Pública.

“Además iba a ser a casi la misma hora de MBA, con lo cual tenía que ausentarme de MBA y era complicado todo”, señaló. Aun así, lo que más llamó la atención fue que Monti reconoció abiertamente que mantiene una postura crítica sobre la figura de Wanda Nara, pero aun así valoró el gesto de haber sido convocado.

“Me llamó la atención porque yo tengo una mirada muy crítica por sobre la conductora, por sobre Wanda Nara, pero de todas maneras debo subrayar que imagino que la producción lo debe haber conversado con Wanda y que Wanda le habrá dado el visto bueno”, expresó. Y agregó: “Tengo que agradecerle no solamente a la producción, sino a Wanda, la invitación”.

En su relato, Monti también dejó flotando una duda: si la producción buscaba generar un ida y vuelta picante dentro del programa, aprovechando sus opiniones previas. “Yo no sé si con la invitación iban a buscar algún tipo de enfrentamiento o algún ida y vuelta con Wanda”, deslizó.

Si bien aclaró que no podía confirmarlo porque no grabó la conversación, sí afirmó que el reality viene sosteniendo una búsqueda clara de conflicto televisivo.

“LA POSTURA TINELLIZADA”: EL ANÁLISIS SOBRE EL NUEVO PERFIL DEL REALITY

En otro tramo del audio, Monti habló de un giro en el perfil del programa y lo vinculó a la incorporación de figuras del espectáculo con historial de cruces mediáticos.

“Puedo confirmar que evidentemente la postura tinellizada del programa y de la producción sigue tan firme como siempre”, opinó.

En esa línea, enumeró varios nombres que, según él, evidencian la intención de hacer un show más “picante”: “Llamaron a Yanina Latorre, llamaron a la propia Susana Roccasalvo, que estaba enfrentada… Marixa Balli enfrentaba con Yanina Latorre. Han buscado hacer un programa más picante, cosa que lo han logrado”, remarcó.

Finalmente, Monti concluyó que le parecía importante contar lo sucedido, justamente por el contraste entre su postura crítica y el hecho de haber sido convocado.

“Me parece que es importante contarlo, sobre todo por esto de que yo tengo una mirada muy crítica hacia Wanda y, sin embargo, tuvieron ese gesto, ese detalle que no me parece que hay que dejarlo pasar de lado”, cerró.