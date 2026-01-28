El éxito de Susana Roccasalvo en “MasterChef Celebrity” le abrió nuevas puertas en la televisión argentina. Su participación en el popular reality culinario no solo renovó su popularidad masiva, sino que también la posicionó estratégicamente en un formato que garantiza buen aporte de anunciantes.

LA PROPUESTA QUE CAMBIARÁ LA TARDE

Ante los flojos números de las tardes en Canal 9, Diego Toni, gerente de programación del canal, estaría evaluando un programa propio para Susana Roccasalvo, según adelantaron en el programa Intrusos.

La iniciativa dependería del promedio de audiencia que continúen registrando tanto “Los profesionales de Flor” como “Escuela de Cocina”. La estrategia de la gerencia consiste en recortar media hora a cada uno de estos ciclos para otorgarle una hora completa a Roccasalvo, quien estrenaría un ciclo nuevo que combine espectáculos y cocina.

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

EL PANORAMA ACTUAL DE CANAL 9

Sin embargo, nada es inminente. La base del Canal 9 se sostiene en los promedios del noticiero de las 20 y en los números de “Bendita TV”, ahora bajo la conducción de Edith Hermida. Estos programas constituyen “lo inamovible” de la grilla, y el resto de la programación queda por debajo de ese número.

Aunque algunos ciclos promedien 1,8 puntos de rating, la emisora lo considera su techo por el momento y no habrá novedades inmediatas.

¿CUÁNDO LLEGARÍA EL NUEVO PROGRAMA?

La propuesta para Roccasalvo estaría planeada para marzo de 2026, con la idea de instalarla en el horario de las 18 horas. El formato combinaría su experiencia en espectáculos con el mundo de la cocina, aprovechando el impulso que le dio su paso por MasterChef.

Cuando fue consultada por “Intrusos”, Susana se mostró sorprendida con la propuesta, aclarando que todavía no hay nada decidido. Por el momento, la conductora continúa al frente de “Implacables” los fines de semana durante el verano.