La polémica se encendió en la televisión argentina después de que Susana Roccasalvo apuntó con todo contra Infama por un informe que aseguraba que entre los ex participantes de MasterChef Celebrity, entre las cuales figura, reinan las peleas, los bandos y los conflictos fuera de cámara.

Todo comenzó cuando en Infama pusieron en duda la armonía que se muestra en el certamen de cocina. Según el informe, la buena onda entre los participantes sería solo para las cámaras y, puertas adentro, el reality estaría dividido en al menos dos bandos, con afinidades marcadas por edad y formas de encarar la competencia.

El informe de Infama que hizo estallar a Susana Roccasalvo en vivo (Fotos: capturas El Nueve y América TV)

Entre los ejemplos que mencionaron, destacaron los festejos de cumpleaños de Emilia Attias y Momi Giardina, donde no asistieron todos los participantes y se evidenció la supuesta grieta. También señalaron cruces puntuales, como el que protagonizaron Ian Lucas (ganador del certamen) y el Chino Leunis.

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Además, el informe habló de “climas tensos” por la competencia, salidas calientes de algunos concursantes y participantes que se fueron molestos o frustrados por el trato del jurado como Esteban Mirol o Eugenia Tobal. Lejos de esquivar el tema, Roccasalvo usó los minutos finales de su programa para defender a los famosos de MasterChef y dejar en claro que, según ella, el clima de trabajo es excelente.

“A la gente de Jotax: me voy a comunicar con ustedes mañana porque yo les diría cosas que los harían ruborizar hoy, les haría bajar la cabeza.”, lanzó, en una advertencia directa a la producción responsable de Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro en América.

Susana Roccasalvo y Marcela Tauro (Fotos: capturas El Nueve y América TV)

“Justamente les digo que, como me compete a mí, toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público”, agregó. “Es todo mentira. Nadie está peleado, todos nos llevamos muy bien. Trabajen, hagan investigación. Tienen toda la semana para un solo día de domingo, además”, cerró Susana.

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