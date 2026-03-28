El domingo pasado, Susana Roccasalvo sorprendió a todos en Implacables con una fuerte arremetida en vivo contra Infama, el programa que conduce Marcela Tauro.

Todo se desató cuando a la conductora de Elnueve le llegó información de que en el ciclo vecino estaban criticando MasterChef Celebrity, reality del que formó parte.

Visiblemente molesta, Roccasalvo estalló al aire. Sin embargo, una semana después, y desde el mismo espacio en el que lanzó su picante crítica, decidió hacer un descargo público y pedir disculpas a sus colegas.

Susana Roccasalvo pidió disculpas tras su furioso estallido contra Tauro e Infama (captura de Elnueve)

Susana Roccasalvo pidió disculpas tras su furioso estallido contra Infama y Marcela Tauro

“Quiero hacer un comentario porque hubo mucha repercusión esta semana sobre mis dichos y mi reacción el domingo”, comenzó explicando Susana.

“Ya finalizando el programa, faltaban tres o cuatro minutos, me llega una notificación que nada tenía que ver con nada. Entonces, activo y me salta que en un canal colega estaban hablando de un tema que a mí me toca muy de cerca”, siguió, seria, a cámara.

Con sinceridad, Roccasalvo reconoció su reacción: “La verdad, lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría: se me soltó la cadena. Yo no soy esa. Sí soy de confrontar cuando alguien me agrede, pero yo hablar de otro canal o de colegas, jamás lo haría frente a una cámara”.

Marcela Tauro (captura de América TV)

Además, aclaró que su enojo no estaba dirigido directamente a Tauro ni a su equipo: “No era dirigido a ellos. Me faltó ese segundo para deslindarlos y tuve que entregar. Yo mencioné a una empresa productora, que es quien produce el programa”.

“Yo les pido mil disculpas a todos los chicos que están en cámara. Las disculpas van a ellos por haberse sentido tocados, no era a ustedes”, remarcó Susana.

Incluso, Roccasalvo reveló que mantiene una relación de años con Tauro: “Hace treinta y pico de años que nos conocemos y nunca me peleé ni me voy a pelear. Primero quería hacer este descargo público y después voy a hablar con ella”.

Por último, la conductora de Implacables bajó el tono de la polémica y reflexionó sobre el medio: “No me voy a inmolar por lo que dijeron en la semana ni por el rating. Hoy gano yo, mañana gana otro. Lo importante es seguir en la industria de la televisión”.

Y cerró, contundente: “Mil disculpas a Marcela y a todo el grupo. No fue contra ustedes, sino con una forma de mirar la información que tiene su productora”.