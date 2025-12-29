Con el paso de las semanas, el rumor cobra más fuerza: Evangelina Anderson e Ian Lucas mantendrían un vínculo amoroso.

Mientras los transcendidos van de un lado a otro, ninguno de los dos protagonistas de la historia se pronunció al respecto.

Sí hubo algún coqueteo en determinados intercambios jocosos en MasterChef Celebrity, pero sin contundencia.

La foto que expondría a Evangelina Anderson con Ian Lucas(Foto: Instagram)

EVA ANDERSON E IAN LUCAS, ¿JUNTOS?

En las últimas horas, Ian Lucas estuvo en un barco con Buenos Aires de fondo y, si bien no se mostró con Evangelina Anderson, un amigo lo “quemó”.

Un acompañante del artista publicó una historia en que se ve a una mujer rubia sentada al borde de la embarcación y Juariu sugirió que se trataría de la modelo.