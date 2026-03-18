La racha de escándalos de Evangelina Anderson se prolongó en las últimas horas, cuando se conocieron los detalles de la demanda que recibió de parte de su mejor amiga, Flavia Martínez.

“Son 65 fojas”, contó Pilar Smith sobre el juicio laboral, luego de que trascendiera de forma incorrecta que estaba caratulada como trata de personas y reducción a la servidumbre.

“La acompañó a México con una propuesta de trabajo. Allá hizo desde cuidar a sus hijos, llevarlos al colegio, el tema de la limpieza de la casa. Hacía todo”, contó la panelista de LAM.

Eva Anderson en su cumple de 42. (Foto: IG)

“Lo que dicen acá es que no le pagaron. Cuando ella dice que quería el dinero, le respondieron, si no te gusta, andate. Ella se volvió de México“, enfatizó Smith.

“Además le pidieron que vuelva con un perro, que aseguran que ese viaje para ella fue tremendo porque el perro era muy pesado. Y vino en el avión con el perro a upa”, agregó.

Pasada la etapa de la mediación sin acuerdo, todo indica que será el fuero laboral el que dirima el asunto.

El testimonio de la mejor amiga de Eva Anderson

La amistad de Eva con Flavia se remonta a los comienzos de la famosa como bailarina de Pasión de Sábado (en 2002), según había afirmado en una entrevista con Infama.

Flavia Martínez, la amiga maquilladora que demandó a Evangelina Anderson. Su testimonio en Infama

“Mi reclamo laboral es solamente sobre mi última etapa con Evangelina, desde noviembre del 2023 hasta el 2024. Arranca en Argentina, continúa en México y finaliza acá”, le había contado a Marcela Tauro sobre la época en que Martín Demichelis pasó de ser el DT de River al de Monterrey.

Conocedora de los secretos del matrimonio, Flavia reveló su intervención clave en 2007: “Yo le presenté a Demichelis en Carlos Paz. Yo hice que se conozcan esa noche, en ese lugar. (...) Hice de celestina”.

Si bien se define como trabajadora freelance, Flavia Martínez contó que “era una hermandad” con Evangelina Anderson y en 2017 había viajado a Marbella para maquillarla.