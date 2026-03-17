Evangelina Anderson se sentó en el programa de streaming de Martín Cirio y habló como nunca de su separación de Martín Demichelis, mostrando una faceta más profunda y reflexiva que pocas veces comparte públicamente.

“Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y todo eso“, comenzó diciendo Evangelina.

“Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”, agregó la modelo, dejando en claro que su fe y su visión espiritual la ayudaron a atravesar un momento crítico.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Sobre el dolor del momento más duro, Evangelina reconoció: “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”.

“Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”, cerró la exparticipante de MasterChef Celebrity, dejando en evidencia que la prioridad fueron siempre ellos.

Foto: Instagram (@martindemichelisoficial)

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REVELARON QUE MARTÍN DEMICHELIS QUISO VOLVER CON EVANGELINA ANDERSON TRAS LA SEPARACIÓN

Una de las separaciones más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte sigue dando que hablar. Martín Demichelis y Evangelina Anderson pusieron punto final a su matrimonio después de muchos años juntos, pero lo que pocos sabían es que el exjugador intentó volver con ella recientemente.

La información fue revelada por Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde dio detalles exclusivos sobre la crisis y el final del vínculo: “Cuando ella ya decidió separarse, él intentó que esto no sucediera”, contó la panelista.

Según explicó Majo, mientras seguían conviviendo bajo el mismo techo, la pareja mantuvo el vínculo, aunque con muchas complicaciones, y el quiebre definitivo llegó cuando Evangelina decidió cortar: “Él intentó volver con ella a fin de año, pero ella está decidida a que no”, detalló.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Por último, Majo confirmó que la ruptura no fue por desgaste ni por rutina, sino por un motivo más profundo: “Ellos no se separan por un desgaste de la pareja, se separan por las infidelidades”, cerró.