La escandalosa discusión que Martín Demichelis tuvo con su flamante pareja fue muy conmosionante, al punto que los testigos grabaron videos, tomaron fotos y brindaron testimonios, que ahora la propia Micaela Benítez aclaró.

“Están exagerando, estamos superbien”, comenzó respondiendo vía Instagram al programa A la tarde.

El sobredimensionamiento estaba sustentado en los gestos que se vieron en las imágenes que pasaron en Puro Show, en las que Mica se negaba a besar a Martín y además lo alejaba con manos.

Micaela Benitez habló sobre su discusión con Martín Demichelis.

Y cuando el periodista Oliver Quiroz insistió por la agresividad que estaba a la vista de todos, la influencer fue más específica: “¡Lejos de eso!”.

En ese punto, Daniel Fava explotó al dar la versión que le llegó del lado del ex DT de River Plate, en referencia al disgusto que le generó el romance a la madre de los hijos de Martín: “¡Los está volviendo locos Evangelina Anderson! Ese es el problema. Es un vínculo consolidado, ellos están bien”.

Cómo fue la discusión de Martín Demichelis con su nueva novia

“Aclaro que nunca hubo violencia, gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo", enfatizó.

“El tema es privado y queda entre nosotros, por eso fuimos a hablar al auto”, continuó.

Al final, Micaela Benítez desdramatizó: “Fue una conversación como la de cualquier pareja. El resto exageró, estamos superbien. Gracias por preguntar. Estoy con Martín que también manda agradecimiento”.