Las imágenes de Martín Demichelis discutiendo con Micaela Benitez dentro de una camioneta fueron elocuentes, y luego de que los testigos hablaran de gritos, llantos e intervención de agentes de seguridad, el ex DT de River se manifestó a través de allegados.

“Típica discusión de pareja”, definió sobre lo sucedido en el parador La Susana de José Ignacio, en Uruguay.

Quien hizo trascender sus dichos fue el periodista deportivo Daniel Fava: “Hablé con el entorno de Demichelis, de línea directa con él”.

La discusión de Martín Demichelis con Micaela, su novia.

“Se ve una discusión. ¿Ustedes ven una agresión?”, planteó el panelista de A la tarde.

Luego, Fava precisó que “el tema fue el blanqueo” de la relación con los hijos de Eva Anderson, y deslizó que el detonante fueron “que le empezaron a tirar misiles desde afuera a la chica”

Los antecedentes de Eva Anderson y Martín Demichelis

“La relación, los vínculos, la intensidad con la cual se manejaban en las discusiones Evangelina y Demichelis eran peores que estas imágenes”, exclamó Fava.

“Eran una pareja realmente tóxica en serio. Eran muy bravos los dos, muy celosos. Yo estuve muy cercano a quien fuera su representante, Jorge Cysterpiller, que era como su psicólogo. Demichelis la pasaba mal".

Evangelina Anderson (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

De hecho, en 2010 el propio papá de Martín Demichelis había definido a Evangelina Anderson como “una picasesos”.

En su momento, Juan Carlos Demichelis fulminó a la madre de sus nietos: “Hay mujeres que todavía no entienden que lo que hace él es un trabajo, y que no podes estar llamándolo cada cinco minutos para saber qué está haciendo. Es una picaseso, yo no quería que vaya al Mundial de Sudáfrica porque lo iba a desconcentrar”.