El 2026 arrancó con un verdadero escándalo para Martín Demichelis. A pocos meses de confirmar su separación de Evangelina Anderson, el exDT de River volvió a quedar en el centro de la escena por la filtración de supuestos chats íntimos con una joven modelo llamada Camila Debenedetti.

En Infama, Oliver Quiroz mostró una captura de pantalla con mensajes que el exfutbolista le habría mandado a Camila Debenedetti. El contenido no tardó en viralizarse y desató una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo.

El chat entre Camila Debenedetti y Martín Demichelis (Foto: Instagram @camidebenedetti)

En uno de los chats atribuidos a Demichelis, se puede leer: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. La frase, directa y sugerente, fue suficiente para que las redes explotaran y para que muchos usuarios empezaran a atar cabos con rumores que venían circulando desde hace meses.

Martín Demichelis y Camila Debenedetti (Foto: Instagram @martindemichelis @camidebenedetti)

Leé más:

Evangelina Anderson fue contundente al hablar de Martín Demichelis: “¡Ni loca vuelvo!”

CÓMO SON LOS CHATS DE MARTÍN DEMICHELIS CON UNA JOVEN MODELO TRAS LA SEPARACIÓN DE EVANGELINA ANDERSON

El contexto no es menor: tras su salida de River y el anuncio de la separación, Demichelis eligió Punta del Este para descansar con sus hijos. Sin embargo, lejos de mantener un perfil bajo, su nombre volvió a ser tendencia por estas nuevas filtraciones que exponen su vida privada.

Por ahora, ni Demichelis ni Camila Debenedetti salieron a desmentir públicamente la veracidad de los mensajes. El silencio alimenta las versiones y deja el terreno fértil para nuevas revelaciones.

Camila Debenedetti (Foto: Instagram @camidebenedetti)

Camila Debenedetti (Foto: Instagram @camidebenedetti)

Camila Debenedetti (Foto: Instagram @camidebenedetti)

Camila Debenedetti (Foto: Instagram @camidebenedetti)

Camila Debenedetti (Foto: Instagram @camidebenedetti)

Camila Debenedetti (Foto: Instagram @camidebenedetti)

Este episodio se suma a otros rumores que rodearon al exDT en el último tiempo. En las últimas semanas, ya lo habían vinculado con una joven en Mendoza, lo que alimentó las especulaciones sobre un comportamiento reiterado y puso bajo la lupa su rol dentro del matrimonio con Anderson.

Mientras tanto, Evangelina Anderson mantiene un silencio absoluto. Si bien está activa en redes sociales, evita cualquier referencia directa a su expareja y, puertas afuera, descarta una reconciliación en el corto plazo. Su actitud contrasta con la creciente exposición mediática de Demichelis, que parece quedar cada vez más atrapado en el escándalo.

Leé más:

Las fotos del almuerzo de Martín Demichelis con sus hijos y una misteriosa joven: ¿piedra libre para el amor?

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.