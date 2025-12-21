La intimidad familiar de Evangelina Anderson volvió a los programas de espectáculos cuando se supo que, en las últimas horas, la modelo y participante de MasterChef Celebrity dejó de seguir a Ian Lucas en Instagram, el influencer con quien se la vinculó en las últimas semanas, y posó junto a su exmarido Martín Demichelis.

El gesto digital fue detectado rápidamente por sus seguidores, que notaron que al buscar el perfil de Ian Lucas desde la cuenta de Evangelina, ya no aparecía entre sus seguidos, un gesto correspondido por el influencer.

Esto generó aún más revuelo y alimentó las versiones de distanciamiento o malestar en el supuesto romance que nació en la pantalla del reality y luego se trasladó a las redes. Como si fuera poco, el unfollow llegó justo antes de un evento clave para la familia: el cumpleaños de Martín Demichelis, exmarido de Evangelina y padre de sus hijos, que lo pasó en su casa del Chateau Libertador.

Evangelina Anderson y Ian Lucas se dejaron de seguir en Instagram (Foto: captura América TV)

QUÉ DIJO EVANGELINA ANDERSON SOBRE SU RUPTURA CON IAN LUCAS Y SU RECONCILIACIÓN CON MARTÍN DEMICHELIS

Aunque la modelo confirmó su separación en agosto, el festejo fue una oportunidad para mostrar unidad familiar y convivencia armoniosa. Lola Demichelis, una de las hijas de la pareja, que le dedicó un tierno “Feliz cumpleaños, papá” en Instagram, y lo que más llamó la atención fue la foto elegida: Evangelina, Demichelis y sus hijos juntos, acompañados por la canción “Ojitos Rojos” del Grupo Frontera, que le puso un toque nostálgico al posteo.

En Infama, Marcela Tauro se puso en contacto con Nahuel Saa, el cronista que esperaba en las inmediaciones del Chateau Libertador novedades sobre esta supuesta ruptura y reconciliación, pero la modelo solo le respondió a Karina Iavícoli vía mensaje de texto.

El posteo de Lola Demichelis por el cumpleaños de su papá (Foto: captura Instagram)

“Le escribí a Evangelina Anderson y ella me respondió ‘¡Ehhh! ¿Y eso? ¡Ni loca!’”, señaló la panelista, que en breve pasará de Intrusos a LAM. “Ni loca volvería con Demichelis, y cuando le pregunto por la foto, me contestó ‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, agregó Karina.

Pero la respuesta más intrigante llegó cuando Karina Iavícoli le preguntó a Anderson por qué se dejaron de seguir mutuamente con Ian Lucas. “Me dice ‘Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más’”, cerró la panelista.

