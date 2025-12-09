El nombre de Martín Demichelis volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su carrera deportiva ni por su rol como DT. En las últimas horas, se filtró un video donde se lo ve muy acaramelado con una mujer en Mendoza, rodeado de mucha gente.

Las imágenes, que se difundieron rápidamente, muestran al exfutbolista a los besos y sin preocuparse por las cámaras. Según contaron en el programa A la Tarde (América TV), Demichelis viajó especialmente a la provincia para encontrarse con esta mujer, dejando en claro que está decidido a dar vuelta la página tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis hizo dolorosas revelaciones sobre su pasado.

El periodista Oliver Quiroz fue quien presentó el material y no dudó en remarcar: “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”. Además, recordó que en otras oportunidades se había dicho que los viajes de Demichelis eran para ver amigos, pero ahora todo apunta a que hay un nuevo romance en puerta.

EL VIDEO DE MARTÍN DEMICHELIS A LOS BESOS CON UNA MENDOCINA EN PLENO DIVORCIO DE EVANGELINA ANDERSON

El video llega en un momento caliente para Demichelis, ya que está a punto de enfrentar un divorcio millonario con Evangelina Anderson, con quien compartió 18 años de pareja y formó una familia. La modelo, que ahora participa en MasterChef Celebrity (Telefe), ya se mostró junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi, anticipando que la división de bienes será tema de debate.

En medio de este escándalo, volvieron a circular viejos rumores sobre el inicio de la relación entre Demichelis y Anderson. La panelista Nadia Epstein lanzó una frase picante en el programa: “Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse”. Incluso recordó una anécdota: “La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita”.

Martín Demichelis (Foto: Instagram @martindemichelisoficial)

Sin embargo, no todos coincidieron con esa versión. El periodista Daniel Fava salió a defender a Demichelis y explicó: “Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión”.

Mientras los detalles del divorcio siguen generando repercusión y los rumores del pasado vuelven a la luz, Martín Demichelis parece decidido a dejar atrás su historia con Evangelina Anderson. El video en Mendoza lo muestra relajado, disfrutando y sin esconderse, en lo que podría ser el inicio de una nueva etapa sentimental.

