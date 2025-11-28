La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, luego de 18 años de relación, abrió un capítulo complejo en la vida de la expareja: la reorganización de un patrimonio millonario construido entre Europa y la Argentina.

Con tres hijos en común y una historia marcada por mudanzas constantes ligadas a la carrera del exfutbolista, la división de bienes se convirtió rápidamente en tema de atención mediática. Dentro de ese proceso, una propiedad sobresale sobre todas: la casa que ambos compartieron en Marbella, uno de los lugares más exclusivos del sur de España.

Según trascendió en A la tarde (América TV), la residencia está valuada en más de 10 millones de dólares y es considerada uno de los activos más codiciados entre los que deberá resolverse su destino.

Así es la lujosa casa que se disputan Evangelina Anderson y Martín Demichelis | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

LA RESIDENCIA QUE SE DISPUTAN EVANGELINA ANDERSON Y DEMICHELIS

La propiedad se destaca por su arquitectura contemporánea, inspirada en líneas minimalistas y materiales de alta categoría. La paleta neutra, los espacios amplios y los ventanales de piso a techo crean un ambiente luminoso que potencia las vistas al entorno mediterráneo.

La integración entre interior y exterior es uno de los sellos de la casa. Desde el living hasta los dormitorios, todo está diseñado para abrirse hacia los jardines y permitir que la luz natural domine cada ambiente.

El sector de la piscina es quizá el espacio más fotografiado y recordado de la casa. Se trata de una pileta amplia, de borde recto y diseño moderno, rodeada de reposeras blancas, un solárium impecable y áreas de sombra pensadas para el descanso. Llería, uno de los lugares preferidos por Evangelina para tomar mate y compartir rutinas matutinas, se conecta directamente con este entorno.

Así es la lujosa casa que se disputan Evangelina Anderson y Martín Demichelis | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

El parque, mantenido con precisión casi milimétrica, combina césped, plantas mediterráneas y senderos que refuerzan la estética serena del conjunto.

La mansión se encuentra en una urbanización privada de alto nivel, con seguridad permanente, accesos controlados y amplios espacios verdes, características que durante años permitieron a la familia preservar su intimidad frente al interés mediático.