El esfuerzo de Evangelina Anderson por mantener siempre las apariencias con Martín Demichelis, incluso después de que confirmen la separación después de 18 años en pareja, ya quedó de lado y ahora la participante de MasterChef Celebrity le marcó la cancha al padre de sus tres hijos.

“Con este equipo de bogas, que protegida me siento”, afirmó Eva abrazado a Fernando Burlando y Jésica Brigandi.

Una selfie muy suspicaz que tiene un significado picante, dado que se habla de un divorcio en el que se disputarían unos 100 millones de dólares.

Por otra parte, Fernando Burlando negó estar al frente del caso en diálogo con A la Tarde, pero la abogada forma parte de su estudio.

El conflicto entre Eva Anderson y Martín Demichelis

Y si bien en su momento Eva exclamaba su amor eterno por Martín, ahora Daniel Fava aseguró que la escucharon gritar: “¡Le voy a sacar todo!”.

Al final, Cora De Barbieri habló con la abogada de Evangelina Anderson sobre los objetivos de la modelo en esta división de bienes. “Ella quiere hablar y solucionarlo de manera privada entre abogados, sin llegar a juicio. Están trabajando para llegar a consensos previos, desde hace unas semanas”.