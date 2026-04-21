Parece que a Wanda Nara la cansaron los comentarios e informaciones que Gustavo Méndez daba sobre ella. El periodista contó en vivo en La mañana con Moria que Ana Rosenfeld lo intimó a dejar de hablar de ella, pero él subió la apuesta.

“Por primera vez en 20 años me llegó una medida cautelar que me mandó Wanda Solange Nara. Me puso un bozar legal que me mandó Ana Rosenfeld”, reveló el panelista de La Mañana con Moria.

Wanda Nara está en OnlyFans: la explosiva foto de su perfil íntimo (captura de Onlyfans)

Ahí, Moria reaccionó con una mezcla de estupor e ironía: “Lo inventé yo en su oficina, ¿y osa mandártelo?”.

Indignado, Gustavo explotó el periodista más cercano a la China Suárez: “¡Con el laburo no se mete, con la libertad de expresión no se mete!”.

Las chicanas de Gustavo Méndez a Wanda Nara

“Vos dijiste que no te ibas a meter con los periodistas y te metiste solo conmigo”, repudió al poner como ejemplo a Angie Balbiani o Yanina Latorre como otras colegas que también daban opiniones e informaciones picantes.

Gustavo Méndez contra Wanda Nara.

“Te metiste conmigo, un laburante”, continuó.

Al final, Gustavo Méndez apeló al sarcasmo para provocar a Wanda Nara: “Llegué. ¡Entraron todas las balas! Beso, mamá”.