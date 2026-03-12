Después de que surgiera una polémica por una supuesta denuncia de vecinos del barrio privado Nordelta, Wanda Nara rompió el silencio y le respondió de forma directa a una nota de Ciudad Magazine para aclarar la situación de sus perros.

La empresaria quedó en el centro de la discusión luego de que el periodista Gustavo Méndez revelara en el programa La Mañana con Moria que algunos residentes del barrio habrían manifestado su preocupación por dos de las mascotas de la mediática.

Según contó al aire, el reclamo habría surgido en un grupo de WhatsApp del barrio y apuntaba a que los animales estarían en un canil al costado de la casa y ladrando de forma constante.

La respuesta de Wanda Nara a Ciudad Magazine

Tras la difusión de la información, Wanda decidió responder públicamente y explicar el motivo por el cual sus perros permanecen en un espacio cerrado dentro de su casa.

“Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen, por eso construí un lugar seguro para ellos”, escribió la empresaria en respuesta a una publicación de Ciudad Magazine.

Además, aclaró que el espacio también busca evitar conflictos con la fauna del lugar:

“Y por los carpinchos, para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés”, agregó.

En otro mensaje, Wanda reforzó el motivo de la decisión:

“No pueden estar sueltos porque no es lago, mi casa da al río y no saben nadar”, explicó junto a un emoji de preocupación.

Wanda Nara le respondió a Ciudad. Foto: X

La polémica por los perros de Wanda Nara en Nordelta

La controversia comenzó luego de que en televisión se mencionara la existencia de una supuesta denuncia de vecinos del barrio privado de Nordelta.

Durante el programa, Gustavo Méndez aseguró que algunos residentes se habrían quejado por los ladridos de los animales y por el hecho de que, según su versión, la casa estaría cerrada desde hace varios días.

Escándalo con Wanda Nara: vecinos la habría (captura de eltrece)

El periodista también vinculó la situación con el viaje de Wanda a Italia, en medio del conflicto judicial con Mauro Icardi.

Sin embargo, con su respuesta pública, la empresaria buscó llevar tranquilidad y explicó que el espacio donde se encuentran sus perros fue construido justamente para garantizar su seguridad.