El enfrentamiento entre Wanda Nara y Gustavo Méndez sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y acusaciones cruzadas. La mediática lanzó una dura advertencia legal contra el periodista, a quien acusó de “utilizar a mis hijos” y de “acoso constante”, y anticipó que lo llevará a la Justicia.
“Me voy a encargar de denunciarlo por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane yo lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo. Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amiguito, no te pida que deje de exponer a sus hijas…”, disparó la empresaria, dejando en claro su malestar y anticipando una batalla judicial.
El periodista no se quedó callado y le respondió con todo en su streaming, La Posta: “Estas palabras son para Wanda Solange Nara. Vos misma tuviste retenida a tus hijas durante 11 horas en el Chateau. Tuvo que intervenir la policía para que el padre se las llevara. Tal como había decidido y otorgado el juez Agopian”.
“Vos misma filtraste todo lo del WandaGate en octubre del 2021 generando odio mediático y sistemático hacia una persona que es María Eugenia China Suárez Ribeiro hasta el día de hoy. Jamás opiné de tus hijas. Sí leímos expedientes de tu litigio judicial".
Lee más...
LA RESPUETA DE GUSTAVO MÉNDEZ A WANDA NARA
En su descargo contra Wanda Nara, Gustavo Méndez fue picantísimo: “Vos misma y tu ex abogado detenido por estafas filtraban videos a medios y periodistas donde estaban tus propias hijas como protagonistas de un conflicto entre mayores. Videos que jamás compartí. Vos misma filtraste chat con tu ex, padre de tus hijas”.
“¿Te acordás? ¿Te acordás lo de la hamburguesa? Eso no lo leen tus hijos. Tu amiga reclutaba a tuiteras y armaban grupos de WhatsApp para atacar a personas que estuvieran en contra de la China y yo fui una de las personas marcadas y víctima de acoso digital”, expresó sin filtros el periodista.
Al final, Méndez dejó en claro su postura: “Cuando sé las cosas bien, te llaman, te amenazan, te critican, te quieren callar. Eso es periodismo. Cuando sos amigo o recibís sobre, eso es que sos relacionista público. Héctor Ricardo García dijo esa frase. Googlealo. Dudo que lo conozcas porque ni escribir sabÉs. Así o más específico”.
¿CON CUÁL DE LAS PAREJAS DE LUCIANO CASTRO TE QUEDÁS? VOTA EN EL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.