El mundo del espectáculo y la cultura argentina despidió a Luis Brandoni este martes, quien murió el 20 de abril a los 86 años en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires. El actor, referente indiscutido del cine, el teatro y la televisión, falleció tras diez días de internación por un hematoma subdural provocado por una caída en su casa.

En medio del dolor y la conmoción, Macarena, su nieta, compartió un mensaje cargado de emoción y valores en diálogo con Puro Show: “Lo importante es el orgullo y la felicidad y tratar de no ponerse triste y, bueno, tratar de hacer todo lo que uno pueda aportar en vida. Así que eso es lo más importante”, expresó ante las cámaras.

Consultada sobre la cantidad de mensajes que llegaban de todo el país, Macarena destacó: “Sí, como persona también y con los valores de la democracia y todo eso es lo más importante de todo”.

Macarena, nieta de Luis Brandoni, habló con Puro Show tras la muerte de su abuelo (Foto: captura de eltrece).

Sobre el vínculo con su abuelo, Macarena expresó: “Como es un vínculo de nieta y abuelo, con amor y verlo como persona, o sea, no lo veo como un artista, esa es la realidad. Sí lo veo un artista, pero desde la afectividad es distinto, así que sí”.

EL ACCIDENTE Y LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LUIS BRANDONI

El sábado 11 de abril, Luis Brandoni sufrió una fuerte caída en su domicilio al resbalarse y golpearse contra un escritorio, según relató el productor Carlos Rottemberg. El golpe le provocó un hematoma subdural, por lo que fue internado en terapia intensiva.

Dónde velan a Luis Brandoni: el actor murió este 20 de abril a los 86 años (captura de eltrece)

Aunque en un primer momento su evolución parecía favorable, el cuadro se agravó el domingo 19 y finalmente falleció en la madrugada del lunes 20. La noticia generó una ola de mensajes y homenajes de todo el país, tanto del ambiente artístico como del político, despidiendo a un emblema de la cultura argentina.

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