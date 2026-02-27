En 2025, Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación tras 18 años de amor. Unidos de por vida por sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma, ambos siguieron adelante con sus vidas personales y profesionales.

Mientras Evangelina se instaló en la Argentina y se reinsertó en los medios de comunicación, Demichelis acaba de confirmar que será el nuevo director técnico del RCD Mallorca, decisión que lo llevará a mudarse nuevamente a España.

Consultada sobre esta nueva etapa en la vida de su ex, Anderson fue cautelosa y discreta, aunque dejó entrever que sus hijos vivirán con ella y viajarán para ver a su padre cuando lo deseen.

Evangelina Anderson habló sobre la mudanza de Martín Demichelis a España: será el nuevo DT del Mallorca (Foto: LAM, captura de América TV)

Qué dijo Evangelina Anderson sobre la mudanza de Martín Demichelis a España

Pilar Smith le preguntó en vivo en LAM: “Hoy se dio a conocer la noticia de que Martín Demichelis es el nuevo DT de Mallorca. Este tema te puede afectar por los chicos, que él se vaya a vivir a Mallorca. ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás al tanto de la noticia?”.

Evangelina respondió con prudencia: “Sí, estoy al tanto, pero no sé si se puede decir o no, si está confirmado”.

Ante eso, la panelista retrucó: “A mí me lo dan como confirmado”.

Y Ángel de Brito intervino, obteniendo un gesto afirmativo de Eva: “Si llegara a pasar, ellos van a ir y venir”.

Martín Demichelis confirmó que es el nuevo DT del Mallorca

A través de sus redes sociales, el exfutbolista oficializó la noticia con un mensaje dirigido a los hinchas del club español: “Un orgullo volver al fútbol español. Gracias RCD Mallorca por confiar y permitirme seguir creciendo junto a ustedes. Saludos a todos los mallorquinistas”.

De esta manera, Demichelis iniciará una nueva etapa profesional en Europa, mientras Evangelina y sus hijos permanecerán en la Argentina, organizando la dinámica familiar para mantener el vínculo a la distancia.