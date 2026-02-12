El reclamo de Flor Vigna a Luciano Castro para que le devuelva el dinero que ella asegura haberle prestado, dejó al descubierto otro escándalo que sacudió el mundo del espectáculo y el deporte, y que incluye también a Martín Demichelis.

El ex de Evangelina Anderson y el actor habrían perdido una fortuna tras ser víctimas de una estafa vinculada a una propiedad. La noticia explotó en Puro Show, donde Angie Balbiani reveló los detalles de la maniobra y la millonaria suma que ambos habrían perdido.

Demichelis y Luciano Castro (Fotos: Instagram)

Según la panelista, Demichelis habría perdido siete millones de dólares en la operación, mientras que Castro habría visto cómo se le esfumaban 400 mil dólares de su bolsillo, hecho que lo habría llevado a pedirle dinero prestado a Flor Vigna.

SE CONOCIÓ LA EXORBITANTE CIFRA QUE PERDIERON LUCIANO CASTRO Y MARTÍN DEMICHELIS POR UNA MALA INVERSIÓN

“La información tiene que ver con esta propiedad en la que estaba involucrado Martín Demichelis. Luciano Castro perdió plata en esa inversión también, no hubo retorno”, contó Balbiani, dejando en claro la magnitud del golpe.

El caso está rodeado de versiones encontradas. Por un lado, algunos aseguran que Demichelis era socio porque el terreno habría sido del padre de Evangelina, mientras que desde el entorno del DT de River sostienen: “A nosotros nos estafaron también”.

Demichelis y Luciano Castro (Fotos: ESPN y América TV)

La polémica no termina ahí. Angie Balbiani remarcó que el escándalo también salpicó la imagen de Luciano Castro, quien en los últimos meses quedó en el centro de la tormenta mediática. “A medida que Flor Vigna y Sabrina empezaron a hablar y a contar un poco más de qué se trataba la vida de Luciano Castro, las marcas empezaron a bajar”, explicó la panelista.

