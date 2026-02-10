El provecho que Florencia Vigna le saca al mal momento de Luciano Castro tras su escandalosa separación de Griselda Siciliani parecía una mera chicana, pero ahora la cantante ahondó en los detalles de lo que padeció en su convivencia junto al actor, a dos años del quiebre.

“Es una persona con la que me pasaron muchas cosas malas”, resumió Vigna de entrada, en una nota con Intrusos en Aeroparque, luego de negarle dos veces la entrevista al programa en Córdoba.

En cuanto al reclamó de la deuda de dinero sobre el escenario de Carlos Paz en su recital boutique, Flor dejó en claro que fue más que un chiste: “La plata se la tengo que pedir a él”.

Florencia Vigna se escapó el lunes de Intrusos antes que la aborden para una entrevista.

“Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda. Banqué, actos de violencia, un montón de cosas”, repasó la excampeona del Bailando.

Flor Vigna reaccionó a las críticas de que se cuelga de Luciano Castro y su palito a Griselda Siciliani

Además, Flor Vigna salió al cruce de quienes la critican por valerse de las desgracias de Luciano Castro para promocionar su trabajo artístico: “Siento como que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo. También estoy cansada de ser la bolú”.

“Me bolu.... mucho tiempo. Siento que tengo un montón de cosas que di y que la verdad que quedaron totalmente pisoteados por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó mi atraumada para muchas cosas. Ahora es mi responsabilidad superarlas”.

“Me redolió que me diga por un lado, che, venite al teatro y por otro lado sea la amante de mi novio. Pero en realidad dije ojalá esta historia sea un final para los patrones de él. Pero volvió a suceder", cerró Flor Vigna sumando a Griselda Siciliani a su guerra sin cuartel contra Luciano Castro.