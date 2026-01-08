En A la Tarde mostraron las imágenes del momento en que Martín Demichelis y su hijo con Evangelina Anderson, Bastian, fueron rescatados del mar en Punta del Este el pasado 31 de diciembre.

“La corriente de la costa uruguaya se empezó a llevar tanto a Martín Demichelis, a su hijo Bastián y a otros familiares, no habían guardavidas, pero un grupo de salvavidas que ocasionalmente pasó por ahí logró rescatarlos”, relató Karina Mazzocco en el programa de América.

“Tuvieron un golpe de suerte”, sumó la conductora y el panelista Oliver Quiroz sumó información: “Este martes nos llegó a la producción un mensaje contandonos la situación que se dio en la playa Laguna Escondida en José Ignacio”.

ASÍ FUE EL DRAMÁTICO RESCATE DE DEMICHELIS Y SUS HIJOS EN PUNTA DEL ESTE

Martín Demichelis y su hijo Bastián fueron rescatados del mar en Punta del Este el 31 de diciembre (Foto: captura de América).

“Se lo ve a Martín flotando en el agua casi tapado por las olas, también a Bastian y la sobrina de Demichelis. El 31 de diciembre ellos subieron a sus redes sociales unas imágenes que son clave para identificarlos por la ropa, en las mismas está él junto a su nena, Abrojito, Bastián y la sobrina”, explicó el periodista en el programa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.