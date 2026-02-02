La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. Aunque llevan un año distanciados, el divorcio todavía no se concretó oficialmente y, según trascendió, esta semana será clave: ambos tienen una mediación en la que podrían definir la guarda de cuidado de sus hijos, la cuota alimentaria y la división de bienes.

El dato lo confirmó Luis Bremer en el programa A La Tarde, tras dialogar con la abogada de Anderson. La modelo, que actualmente participa en MasterChef Celebrity, reconoció que sigue en pleno duelo y prefiere no dar detalles sobre el proceso. Por su parte, Demichelis optó por el silencio y no se comunicó con la prensa.

En medio de la tensión, Alejandro Castelo reveló un dato que podría cambiar el rumbo de la negociación: Wanda Nara estaría asesorando de cerca a Evangelina en la división de bienes. La conductora se convirtió en una aliada clave desde que Anderson regresó a la Argentina.

QUÉ ROL CUMPLE WANDA NARA EN LA SEPARACIÓN DE BIENES DE DEMICHELIS Y EVANGELINA ANDERSON

La relación entre ambas mejoró notablemente y, según el entorno, Wanda le estaría dando consejos “rigurosos” para que la modelo no pierda derechos en la mediación. En los últimos días, surgieron versiones que indican que Evangelina Anderson se haría cargo “al 100%” de su familia, tanto en lo económico como en lo emocional. Según contaron en A La Tarde, la modelo estaría molesta porque Demichelis solo llevaría de paseo a sus hijos, mientras ella se ocupa de la crianza y el trabajo diario.

Del otro lado, Gustavo Suppa, amigo de Demichelis, salió a defenderlo y aseguró que “alguien distorsiona la realidad” sobre el rol del ex futbolista como padre. Además, reveló que Demichelis escrituró un departamento en el Chateau Libertador para su familia, donde actualmente vive Anderson.

Luis Bremer aclaró que “no es que Evangelina se queda un piso, la plata es de los dos. Ni ella se queda con la de Martín ni él con la de Anderson”, según lo que le transmitió la abogada de la modelo. Sin embargo, la abogada de Anderson quiere saber si las declaraciones del amigo de Demichelis cuentan con su aval, ya que podrían complicar el acuerdo que buscan firmar esta semana.

Ambas partes habrían pactado no hablar mal del otro en público, para proteger a sus hijos y mantener la cordialidad en el proceso. Pero la tensión crece y el desenlace es incierto: la mediación de esta semana puede ser el punto de inflexión en uno de los divorcios más mediáticos del año.

