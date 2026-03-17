Pese a que Evangelina Anderson sigue negando su romance con Ian Lucas tras las cámaras de MasterChef Celebrity, una foto con el influencer asegura lo contrario, y a eso se sumó el testimonio de la propia Wanda Nara en la edición del reality de cocina de este lunes.

Mientras se definen las semifinales de MasterChef Celebrity, Wanda Nara habló con Ian Lucas en medio de la competencia. “Llegaste hasta acá. Impresionante. Soy testigo de tantas cosas acá adentro. Te peleaste, te amigaste, te enamoraste. Te superaste.”, dijo la conductora.

Wanda Nara, Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

“Bueno, todo lo hiciste. Vos querías ser conocido también para las amas de casa porque...”, avanzó Wanda mientras el influencer mezclaba un puré “nube”. “Yo las amo. Tengo mucho apoyo ahí de las señoras”, se defendió Ian, pero Wanda siguió avanzando.

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“Y bueno, en esa final, ¿quién te va a acompañar?”, quiso saber la conductora, mientras el participante amagaba a esconderse. Finalmente, se decidió a arriesgar que llevaría a su abuela y a su madre, las mujeres más importantes de su vida.

“¿Vos entraste soltero y te vas?”, quiso saber la conductora, y el participante contestó seguro: “Soltero. Soltero. Ningún anillo, no hay propuesta, no hay nada”. “Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro. Que la verdad que por momentos me quería, no sé, chapar el salero. Porque era como que se vivía fuego. Más fuego que otra cosa”, reveló Wanda.

Wanda Nara, Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

“Cosas que pasan. La vida misma”, la cortó Ian. Pero entonces Wanda quiso saber “si la otra protagonista de la historia de amor” iba a ir a verlo en la final. “Solo la nona. Abuela, mamá... Los amores más grandes de la vida”, le contestó él.. “Con tal de pasar, que en la final me acompañe Mirol. La hacemos con Mirol en la final, pero yo quiero estar ahí”, cerró en un corte de edición.

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