La confirmación de Wanda Nara del romance que vivieron Ian Lucas y su supuesta prima Evangelina Anderson detrás de cámaras de MasterChef Celebrity le valió un informe en Intrusos, donde Camilo García aseguró que ambas rubias son “cazadoras de fortunas”.

Todo se dio durante una charla que iniciaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich alrededor de una clásica tapa de Paparazzi que reunía a las mediáticas antes de que ambas viajaran a Europa casadas con Maxi López y Martín Demichelis respectivamente.

Rodrigo Lussich y la clásica tapa de Paparazzi con Wanda Nara y Evangelina Anderson (Foto: captura América TV)

“Wanda Nara no quería hacer esa tapa porque decía que la belleza de Evangelina Anderson la iba a tapar”, aseguró Marcela Tauro, mientras Rodrigo Lussich indagaba en un supuesto intento de Maxi López de conquistar a la actual ex de Demichelis.

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“Siempre hubo un mito de que Wanda siempre había sido como una especia de ‘plan B’ de Maxi López, que había ido por Evangelina y que, como rebotó buscó a Wanda, lo cual es una maldad”, señaló el conductor.

Mientras los panelistas recordaban la antigua enemistad entre ambas que se habría terminado cuando coincidieron en el Chateau Libertador separadas, Dani Ambrosino se permitió dudar de la supuesta “amistad” que las volvió a unir en las malas. “Me parece que se terminaron llevando bien, pero no hay ‘amistad’”, analizó el panelista.

Wanda Nara y Evangelina Anderson.

Camilo Garcia fue más allá : “Son dos cazadores de fortuna que hicieron su carrera en base a,,,”, dijo antes que Tauro le llamara la atención y le dijera que ellas se podrían haber “enamorado”. “Hay que ver qué te enamoran porque el dinero es un gran afrodisíaco”, cerró Lussich.

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