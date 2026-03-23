Toda la hablidad que Wanda Nara se jacta de tener en los negocios se habría nublado en su acuerdo con Maxi López, al menos en la visión de Pochi de Gossipeame y a la luz del factor Mauro Icardi.

“Maxi tiene paga la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad. No tiene que cubrir nada”, recordó Nancy Duré en alusión a la cesión que el padre de Valentino, Constantino y Benedicto hizo de la casa del country Santa Bárbara a su exesposa.

Ahí, Pochi exclamó: “Hizo un mal arreglo entonces. Es malísimo”.

Maxi y Wanda se casaron en mayo de 2008.

“Es un arreglo como el que hizo Cinthia Fernández con Matías Defederico. Se queda con la casa y con eso cubre la cuota alimentaria futuro”, aclaró Duré.

Por eso, Marcia Frisciotti remató: “Es malísimo. Porque el nivel de vida que tienen los pibes no lo compensa lo que vale esa casa hasta la mayoría de edad”.

La razón del mal arreglo de Wanda con Maxi y el factor Icardi

Acorde a la frase de que “siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”, la realidad es que Wanda no habría tenído mucha más opción que resignarse a la propuesta de Maxi dada la dura realidad económica que el ex Barcelona atraviesa.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

De hecho, ahora se revela en su total magnitud la influencia de Mauro Icardi, quien de boca de la propia Nara siempre se supo que se hacía cargo de los costos de la crianza de los hermanos mayores de Francesca e Isabella.

Y si bien ahora Wanda estaría impulsado la carrera de Maxi en los medios desde su participación en MasterChef Celebrity, o su incursión en el streaming, Angie Balbiani fue lapidaria: “Estamos hablando de montos para subsistir para el nivel de vida que ellos tenían”.

“Cuando son futbolistas, tienen otro monto que manipular. Las que son vivas lo ponen en inversiones, y las que no se la gastan en carteras”, sentenció contra Wanda Nara y Maxi López.