Wanda Nara sigue sumando destinos a su álbum de viajes y esta vez eligió Japón, más precisamente Kyoto, donde se mostró disfrutando de la cultura, los paisajes y la gastronomía local junto a su novio, Martín Migueles.

A través de Instagram, la conductora compartió distintas postales de su paso por la ciudad, famosa por sus templos históricos y santuarios más tradicionales.

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram: @Wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram: @Wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

El paseo de Wanda incluyó también visitas a algunos de los puntos más icónicos de Kyoto, como los templos rodeados de naturaleza y el imponente Pabellón Dorado.

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Otro de los escenarios que eligió fue el famoso bosque de bambú, donde posó con un outfit urbano mientras contemplaba el maravilloso paisaje.

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Además, Wanda no dejó pasar la oportunidad de probar la gastronomía local. En sus publicaciones mostró parte de la experiencia culinaria, con platos típicos como sopas de fideos y tempura, en una clásica presentación japonesa.

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram: @Wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Kyoto (Foto de Instagram @wanda_nara)

Así, entre paseos, cultura y sabores, Wanda Nara disfruta de unos días de descanso en Kyoto, combinando turismo y estilo en uno de los destinos más fascinantes del mundo.