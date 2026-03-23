Wanda Nara sigue sumando destinos a su álbum de viajes y esta vez eligió Japón, más precisamente Kyoto, donde se mostró disfrutando de la cultura, los paisajes y la gastronomía local junto a su novio, Martín Migueles.
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A través de Instagram, la conductora compartió distintas postales de su paso por la ciudad, famosa por sus templos históricos y santuarios más tradicionales.
El paseo de Wanda incluyó también visitas a algunos de los puntos más icónicos de Kyoto, como los templos rodeados de naturaleza y el imponente Pabellón Dorado.
Otro de los escenarios que eligió fue el famoso bosque de bambú, donde posó con un outfit urbano mientras contemplaba el maravilloso paisaje.
Además, Wanda no dejó pasar la oportunidad de probar la gastronomía local. En sus publicaciones mostró parte de la experiencia culinaria, con platos típicos como sopas de fideos y tempura, en una clásica presentación japonesa.
Así, entre paseos, cultura y sabores, Wanda Nara disfruta de unos días de descanso en Kyoto, combinando turismo y estilo en uno de los destinos más fascinantes del mundo.