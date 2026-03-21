En cada viaje que comparte en redes sociales, Wanda Nara suele dejar ver parte de su estilo personal.

Entre outfits, hoteles de lujo y destinos exclusivos, hay un accesorio que se repite en muchas de sus fotos y que no pasa desapercibido para sus seguidores: una llamativa valija rosa que se convirtió en un detalle distintivo de su equipaje.

Wanda Nara suele fotografiarse con ella en aeropuertos, habitaciones de hotel o incluso en el backstage de sus escapadas por distintas ciudades del mundo. El diseño minimalista y el color vibrante rápidamente despertaron la curiosidad de quienes siguen su actividad online.

Wanda Nara luce una lujosa valija rosa: qué marca es y cuál es su precio | Créditos: Instagram @wanda_nara

LA VALIJA DE LUJO DE WANDA NARA

El modelo pertenece a Rimowa, una firma internacional conocida por fabricar valijas de alta gama que suelen utilizar celebridades, empresarios y viajeros frecuentes.

En particular, el modelo que aparece en las publicaciones de Wanda corresponde a la línea Rimowa Essential, una colección caracterizada por su diseño moderno y su estructura liviana pero resistente.

Wanda Nara luce una lujosa valija rosa: qué marca es y cuál es su precio | Créditos: Instagram @wanda_nara

Este tipo de equipaje está fabricado en policarbonato de alta resistencia y cuenta con ruedas multidireccionales, sistema de seguridad para viajes internacionales y compartimentos internos pensados para organizar la ropa y los accesorios.

El precio de este modelo ronda los 1.190 euros, aunque el valor puede variar dependiendo del tamaño elegido o de la tienda donde se compre.