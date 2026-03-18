Wanda Nara volvió a captar la atención en redes al mostrar detalles de su escapada romántica junto a Martín Migueles, con quien disfruta de unos días de descanso en altamar.
Desde un exclusivo yate, la conductora compartió imágenes de la intimidad del viaje.
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En una de ellas, dejó ver el elegante camarote, con una estética minimalista y detalles de lujo, donde el relax es protagonista.
En otra postal, se observa a Migueles descansando frente a un amplio ventanal con vista al mar, acompañada por un simple pero elocuente “Buen día”.
Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando registraron la presencia de delfines nadando muy cerca de la embarcación, una escena fascinante que sumó un toque mágico a la experiencia.
Entre paisajes paradisíacos, confort y situaciones únicas en plena naturaleza, Wanda y Martín viven unas vacaciones soñadas que combinan romance y exclusividad, y que no tardó en enamorar a sus seguidores.