Wanda Nara volvió a captar la atención en redes al mostrar detalles de su escapada romántica junto a Martín Migueles, con quien disfruta de unos días de descanso en altamar.

Desde un exclusivo yate, la conductora compartió imágenes de la intimidad del viaje.

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES, AMOR Y LUJOS EN ALTAMAR

En una de ellas, dejó ver el elegante camarote, con una estética minimalista y detalles de lujo, donde el relax es protagonista.

Video: Wanda Nara y Martín Migueles navegaron junto a delfines y mostraron la intimidad del yate

En otra postal, se observa a Migueles descansando frente a un amplio ventanal con vista al mar, acompañada por un simple pero elocuente “Buen día”.

Video: Wanda Nara y Martín Migueles navegaron junto a delfines y mostraron la intimidad del yate (Fotos: Instagram)

Video: Wanda Nara y Martín Migueles navegaron junto a delfines y mostraron la intimidad del yate (Fotos: Instagram)

Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando registraron la presencia de delfines nadando muy cerca de la embarcación, una escena fascinante que sumó un toque mágico a la experiencia.

Video: Wanda Nara y Martín Migueles navegaron junto a delfines y mostraron la intimidad del yate (Fotos: Instagram)

Video: Wanda Nara y Martín Migueles navegaron junto a delfines y mostraron la intimidad del yate (Fotos: Instagram)

Video: Wanda Nara y Martín Migueles navegaron junto a delfines y mostraron la intimidad del yate (Fotos: Instagram)

Entre paisajes paradisíacos, confort y situaciones únicas en plena naturaleza, Wanda y Martín viven unas vacaciones soñadas que combinan romance y exclusividad, y que no tardó en enamorar a sus seguidores.