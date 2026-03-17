Un momento cargado de emoción se vivió en la semifinal de MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara no pudo contener las lágrimas al despedir a Maxi López, quien culminó su participación en el reality de Telefe.

En un ida y vuelta conmovedor frente a cámaras, Wanda le expresó todo su afecto y reconocimiento: “Muchas veces dije, ‘uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre’. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también porque disfrutaron mucho tenerte”, comenzó diciendo la ex de Maxi, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, con lágrimas en los ojos.

“Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”, agregó, en referencia a la distancia que mantuvo con su pareja, Daniela Christiansson, madre de sus pequeños Elle y Lando.

Foto: Captura (Telefe)

“Vivimos casi toda la vida ellos (por sus hijos) en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente. A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, siguió, muy conmovida.

La empresaria no dejó de destacar el apoyo de la familia de López: “Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido. Decirte que los chicos están orgullosos y toda la familia te quiere un montón. Y ojalá vengas a vivir a Argentina", remarcó.

Wanda Nara: “A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”.

Tras escucharla, Maxi se fundió en un cálido abrazo con Wanda y cerró, a flor de piel: “Esto que logró MasterChef con nosotros dos, poder compartir, y poder caminar y divertirnos, sonreír y llorar, ese es mi premio”.

Foto: Captura (Telefe)

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LA PICANTE CHICANA DE WANDA NARA A MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF CELEBRITY

En medio de la tensión por una nueva gala de eliminación, Wanda Nara protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a su ex, Maxi López en MasterChef Celebrity.

Todo ocurrió mientras los participantes esperaban conocer quién quedaría afuera de la competencia. En ese clima de nerviosismo, la conductora se dirigió a su ex y padre de sus hijos con una pregunta directa: “¿Quién se va hoy, Maxi?”.

Entre bromas y comentarios cruzados, Wanda deslizó una frase que rápidamente se volvió viral: “Ojalá que no seas vos, porque no sé qué decirte. No estoy inspirada en una despedida”, lanzó.

Foto: Captura (Telefe)

Pero la verdadera bomba llegó segundos después, cuando recordó su separación del exdelantero: “Voy a pensar un discurso, porque el día que te dejé fue un discurso preciso y claro”, disparó la conductora con picardía.

Lejos de incomodarse, Maxi siguió el juego y redobló la apuesta con humor: “Agarraste la valija y te tomaste el palo”, atinó a decir. Y Wanda no dudó en responder con ironía: “Por eso, clarísimo fue”, cerró.

¡Ex con buena onda!