Luego de casi dos meses instalado en la Argentina por compromisos laborales y televisivos, Maxi López regresó a Suiza y compartió una imagen sobre el reencuentro familiar con Daniela Christiansson.

En la fotografía, publicada inicialmente por el exfutbolista y luego replicada por la modelo, se los ve caminando de espaldas: López lleva sobre sus hombros a su hija Elle, mientras Christiansson empuja el cochecito del pequeño Lando, nacido el pasado 31 de diciembre. Una mascota acompaña la escena.

La modelo acompañó la imagen con un escueto pero emotivo mensaje: “Back” junto a un corazón rojo, sintetizando el significado del regreso y la alegría de volver a estar todos juntos.

Maxi López volvió a Suiza y mostró el emotivo reencuentro familiar con Daniela Christiansson. Crédito: Instagram

¿DÓNDE VIVIRÁ MAXI LÓPEZ?

La llegada a Europa se da tras una estadía prolongada de López en Buenos Aires, donde participó de distintos proyectos —entre ellos, su presencia en MasterChef Celebrity— que marcaron su reconexión con el país.

Por el momento, la familia mantendrá su base en Suiza, aunque no descartan regresar a la Argentina en los próximos meses.

Según trascendió, la decisión final dependerá de la evolución médica de Lando, quien requiere controles pediátricos antes de poder afrontar un nuevo viaje internacional.