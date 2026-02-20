Maxi López vuelve a apostar fuerte por la Argentina. Según contaron en Sálvese Quien Pueda, el exdelantero ya tiene en su poder una lujosa mansión en Nordelta y en breve se mudaría junto a su esposa Daniela Christiansson y sus dos hijos (Elle y Lando) para instalarse definitivamente en el país.

“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, comenzó diciendo Yanina Latorre en el programa que conduce por América.

Tras escucharla, Ximena Capristo sumó más información: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, atinó a decir, ante la sorpresa de sus compañeros. Y cerró, divertida: “Es una cachetada al pobre”.

MAXI LÓPEZ HABLÓ CÓMO NUNCA DE SU RELACIÓN CON WANDA NARA: “TUVIMOS MUCHOS ERRORES”

Lejos del perfil bajo y con un tono reflexivo que sorprendió a más de uno, Maxi López habló como nunca de su relación con Wanda Nara, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y se permitió repasar el pasado, asumir errores y destacar el presente que hoy comparten como familia.

En una profunda nota que dio a Desayuno Americano, Maxi hizo un resumen de su vínculo con la empresaria: “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes, quizás por inexpertos, y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”, comenzó diciendo.

“No por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos y todo lo que pasa, lo podemos manejar. Pero más que nada por nuestros hijos, porque a los chicos es más difícil manejarles todo ese tipo de situaciones”, agregó.

Con un tono maduro, el exjugador reconoció que muchas veces los conflictos de los adultos terminan impactando de lleno en sus hijos: “A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes“, remarcó. Y cerró: ”Entonces, tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando ella no está, eso es lo importante”.