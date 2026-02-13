Un simple comentario romántico se convirtió en el epicentro de una polémica inesperada. Maxi López dejó un “Diosa” en una publicación de su esposa Daniela Christiansson, quien mostraba fotos de un paseo por Suiza con sus dos hijos pequeños.

Lo que parecía un gesto de amor se transformó en un debate feroz entre seguidores que cuestionan su ausencia y fans que lo defienden.

EL COMENTARIO QUE ENCENDIÓ LA MECHA

La modelo sueca compartió imágenes de su vida cotidiana en Europa junto a Elle y Lando, los dos hijos que tiene con el exfutbolista.

Un piropo de Maxi López a Daniela Christiansson desató una guerra en las redes. Crédito: Instagram

Maxi, desde Argentina, reaccionó con un tierno “Diosa” que desató una avalancha de críticas inmediatas.

“No la dejes tanto tiempo, es hermosa. Los momentos no vuelven más”, le escribió un usuario. Otros sumaron críticas similares cuestionando que el ex River esté en Buenos Aires mientras su esposa cría sola a sus dos hijos pequeños en Suiza durante el postparto.